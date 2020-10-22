В Екатеринбурге водитель врезался в грузовик и разбился насмерть

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим вечером, 21 октября, в районе трассы «Екатеринбург – Арамиль» произошло серьезное ДТП, в котором погиб водитель. По предварительной информации, водитель грузовика не уступил дорогу легковушке «ВАЗ», которая в тот момент двигалась по главной, спускаясь с моста в сторону Челябинского тракта.

Удар был очень сильный. 54-летний водитель легковушки погиб на месте, водитель грузовика не пострадал.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Установлено, что стаж управления ТС у него составляет 43 года. С его слов, во время движения машину, двигающуюся с правой стороны, он не видел, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Почувствовав удар, он остановился.

Для выяснения предварительных обстоятельств происшествия на место выезжал следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области.

С начала этого года в Екатеринбурге произошло 639 ДТП из-за нарушений ПДД. В них 31 человек погиб и еще 850 получили травмы.