Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге вновь откладывается

По словам члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого, в федбюджете нет денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разговоры о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге снова откладывается. По словам члена Совета Федерации и экс-мэра Аркадия Чернецкого, она действительно необходима городу, но вряд ли удастся найти деньги на ее создание к 2023 году. Об этом политик заявил во время брифинга на строительном форуме «100+».

- Строительство метро сегодня – это чрезвычайно серьезные затраты. Вы знаете, что в один момент у нас появилась надежда, что проект будет реализовываться в ближайшее время, - рассказал Аркадий Чернецкий. – Но на сегодняшний день ситуация с федеральным бюджетом такова, что рассчитывать на финансирование в ближайшие два-три года не приходится.

Политик отметил, что, даже несмотря на то, что строительство откладывается, нужно продолжать работы по подготовке проектной документации.