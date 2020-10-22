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Рядом с полигоном под Екатеринбургом власти намерены открыть кладбище

Местные жители возмущены
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Мусор будут свозить всего в полукилометре от кладбища

Мусор будут свозить всего в полукилометре от кладбища

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом рядом с полигоном «Северный» могут открыть кладбище. Об этом говорится в решении Гордумы города-спутника уральской столицы Верхней Пышмы.

Согласно новому Генеральному плану муниципалитета, кладбище будет располагаться в 700 метрах от действующего полигона. И всего в 600 метрах от его новых границ. На объекте будут хоронить скончавшихся жителей Верхней Пышмы и близлежащих поселков. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Жители выступают как против расширения полигона, так и против создания кладбища возле него.

Фото: сообщество «Против расширения полигона «Северный» / vk.com

Фото: сообщество «Против расширения полигона «Северный» / vk.com