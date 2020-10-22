Ждать ли заморозки в конце октября: отвечают уральские синоптики

По словам специалистов, к выходным в Екатеринбурге выпадет снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу недели на Екатеринбург обрушатся снегопады. Но растает снег также быстро, как и выпадет. Столбики термометров постепенно начнут опускаться до минусовых температур. Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, ждать ли на конце октября сильные заморозки.

- Дальнейшего похолодания мы пока не ждем. Обильные снегопады ожидаются в субботу, завтра, 23 октября, осадков не будет, - объяснила в разговоре с «Комсомолкой» Шепоренко. – Снежный покров будет пока неустойчивый – он будет ложиться и подтаивать. Это пора предзимья с неустойчивой погодой. К тому же, теплый октябрь для Урала – не редкость.

Напомним, мы рассказывали, какая погода установится в Екатеринбурге на конец недели. Подробный прогноз можно почитать здесь.