Екатеринбуржец задолжал своему сыну 150 тысяч по алиментам

Мужчина задолжал своему сыну 150 тысяч по алиментам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга задолжал своему четырехлетнему сыну по алиментам 150 тысяч рублей. Тогда судебные приставы возбудили исполнительное производство. Начиная с 2019 года мужчина постоянно уклонялся от оплаты, лишь пару раз внеся незначительные суммы.

- В рамках исполнительного производства в отношении автомобилей должника вынесены постановления о запрете на совершение регистрационных действий, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – С целью снять указанные ограничения, алиментщик прибыл в отдел судебных приставов.

Приставам он сказал, что знает о долге, и пообещал заплатить сразу, как только с его машин снимут запрет. Но его слушать не стали: составили на него административный протокол. В итоге, суд решил арестовать мужчину на 10 суток.

Но свое обещание он все-таки сдержал и оплатил весь долг, после чего арест с его автомобилей сняли.