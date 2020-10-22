Одета легко: в Екатеринбурге ищут бабушку в летних туфлях

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге полиция и волонтеры разыскивают 79-летнюю Осколкову (Смирнову) Елизавету Ивановну. Бабушка пропала еще 21 октября – ушла из дома и не вернулась. Как отмечают волонтеры ПСО «Лиза Алерт», которые ведут поиски, женщина нуждается в медицинской помощи, а еще она очень легко одета.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-коричневые волосы, собранные в пучок, карие глаза.

В день пропажи была одета в коричневую куртку, серые спортивные штаны и летние туфли на липучке.

Если вы вдруг видели где-то Елизавету Ивановну или знаете, где она может находиться, сообщите об этом волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.