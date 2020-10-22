К выходным Екатеринбург заметет снегом

К выходным Екатеринбург окутает снегом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург постепенно начинает возвращаться привычная Уралу холодная осень: на улице значительно похолодает, и выпадет снег. Рассказываем подробнее, что прогнозируют синоптики Уралгидрометцентра на конец недели.

В четверг, 22 октября, будет облачно с прояснениями, с утра и днем будет идти мокрый снег. Температура воздуха составит +1…+3. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.

В пятницу, 23 октября, будет все также облачно с прояснениями, но вот осадков не ожидается. Столбики термометров опустятся до -1. Ветер западный 3-8 м/сек.

В субботу, 24 октября, будет пасмурно, днем пройдет небольшой снег. Воздух прогреется до +3. Ветер юго-восточный 5-10 с/сек.

В воскресенье, 25 октября, будет пасмурно, днем пройдет мокрый снег с дождем. Потеплеет до +4. Ветер западный 5-10 м/сек.