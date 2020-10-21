В РПЦ рассказали о судьбе Среднеуральского монастыря, где находится бывший схимонах Сергий

Обитель де-юре находится в собственности Екатеринбургской епархии Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении отца Сергия от церкви, на повестке дня встал вопрос о возвращении Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» в лоно Русской Православной Церкви.

По словам председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимира Легойды, после отлучения Николая Романова от церкви (именно так зовут бывшего схимонаха по документам), многие его сторонники, которые находятся в обители под Екатеринбургом, поймут, что оказались в секте.

Владимир Легойда считает, что часть сторонников отвернется от бывшего схимонаха Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Настоящим решением Святейшего Патриарха подтверждается, что все «священнодействия», совершаемые Романовым, не имеют никакого отношения к православной вере и являются безблагодатными, - рассказал Владимир Легойда в беседе с корреспондентом ИА «Уральский меридиан».

По словам Легойды, что сторонники Николая Романова стали жертвами его многолетних манипуляций, из-за чего они не могут оценить события в монастыре с критической точки зрения.

Николай Романов отлучен от церкви Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель РПЦ подчеркнул, что монастырь – это, прежде всего, не территория, а община, но сейчас люди, которые находятся там, общиной не являются, так как находятся вне Русской Православной Церкви.

Что касается возвращения монастыря церкви, то, по словам Владимира Легойды, это вопрос Екатеринбургской епархии, которой монастырь принадлежит.

- Думаю, Церковь все сделает, для возвращения жизни в монастыре в нормальное, каноническое русло. Кроме того, правоохранители уже завели уголовное дело «по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря, - говорит официальный представитель РПЦ.