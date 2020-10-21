Названа официальная причина смерти летчика, который прилетел из Якутии в Екатеринбург и погиб

Тело погибшего Русала Валеева отправят в Якутск. Фото: Instagram yura_n_gogolev

Следователи озвучили причину смерти 28-летнего летчика из Якутии Руслана Валеева, который прилетел в Екатеринбург 12 октября, а уже на следующий день бесследно исчез. Через неделю труп молодого парня нашли в гаражном массиве в районе «Атриум Палас Отеля» во дворах улиц Розы Люксембург и Белинского.

13 октября Руслан попал в Горбольницу №1 на улице Декабристов, откуда сбежал, оставив все личные вещи. В силовых структурах «КП-Екатеринбург» сообщили, что летчик запутался в колючей проволоке забора, через который он перелез во дворах, причинив себе серьезные раны.

По словам руководителя следственного отдела по Октябрьскому района Екатеринбурга регионального СКР Вячеслава Бабушкина, 21 октября получены результаты судмедэкспертизы тела погибшего летчика.

В заключении написано, что смерть мужчины наступила от одного из ранений в области шеи. Остальные раны оказались не смертельными. Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства трагедии.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство» продолжается.

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