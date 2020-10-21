В Свердловской области занято больше 78 % коек для пациентов с коронавирусом

В регионе занято 5 620 мест для заболевших COVID-19 и пневмонией из 7 164 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области занято 78,4 % коек для пациентов с коронавирусом. Данные опубликовал официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе. Согласно документам на 21 октября в регионе занято 5 620 мест для заболевших COVID-19 и пневмонией из 7 164.

Напомним, что за сутки в Свердловской области подтверждено 255 новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент состояние 195 пациентов оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в палатах реанимации, 102 - подключены к аппаратам ИВЛ.