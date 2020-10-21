В Нижнем Тагиле мужчине за кражу драгоценностей и угон машины грозит шесть лет тюрьмы

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле за кражу драгоценностей и угон машины будут судить 31-летнего жителя Среднеуральска. Украшения мужчина украл в марте у хозяйки квартиры, в которой подрабатывал. Когда он делал ремонт, заметил, где женщина хранит кольца и взял их, когда посчитал, что ему недостаточно заплатили. Он сдал их в ломбард, но так и не выкупил.

- В конце лета после того, как отделочные работы остались незаконченными, а мужчина, занимавшийся ремонтом, в доме больше не появлялся, только после этого хозяйка решила проверить кухонной гарнитур, где хранила свои украшения. Женщина открыла ящик и поняла, что дорогостоящих колец там нет, после этого обратилась в полицию, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

По данным полиции, сумма причиненного ущерба составила более 250 тысяч рублей. Когда силовики начали разбираться, выяснилось, что житель Среднеуральска уже задержан за другое преступление в конце августа. Мужчину заметили, когда он в состоянии алкогольного опьянения въехал в препятствие. Он попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, выехавших на ДТП, но его поймали и поместили под административный арест.

Уже в отделении выяснилось, что автомобиль мужчина угнал. Ключи он взял у незнакомого в кафе под предлогом довезти его до дома.

- Незнакомец привез хозяина к подъезду, сообщил, что припаркует машину и вернет ключи, но уехал в другой район города, где не справился с управлением автотранспорта и был задержан полицейскими, - добавили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Свою вину мужчина отрицать не стал. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и угоны. Обвиняемый находится под арестом. За совершенные им преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.