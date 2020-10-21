На Урале приемный сын украл у 71-летней матери деньги от продажи дачного дома

Женщине 71 год, а ее приемному сыну 29 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 71-летнюю женщину обокрал приемный сын. Парень знал, что мать недавно продала дачный домик и напросился к ней в гости. Пока женщина суетилась на кухне, 29-летний сын обшарил карманы ее одежды и выиащил карточку.

- На этой карте женщина хранила все деньги, - рассказывают в правоохранительных органах "КП"-Екатеринбург. - Там у нее было около 750 тысяч рублей. Осталось 200 тысяч. Женщина заметила пропажу почти сразу и обратилась в полицию.

Приемный сын попал под подозрение полиции в числе первых. В настоящее время он задержан.