В Екатеринбурге пациента с подозрением на коронавирус обманули телефонные мошенники

Пациент находится в больнице с подозрением на Covid-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали «Комсомолке» люди из медицинских кругов, в одной из больниц Екатеринбурга, телефонные мошенники обманули пациента, лежащего в отделении с подозрением на коронавирус. При этом мошенничество проходило по давно известной схеме – незнакомец на другом конце «провода» представился сотрудником крупного банка.

- Девушка ему позвонила, сказала. Что из службы безопасности банка, добавили, что если он не заблокирует карту, то кто-то снимет у него со счета все деньги, - рассказывают люди, знакомые с ситуацией.

Мошенники попросили мужчину назвать им данные карты, чтобы помочь в блокировке, но после этого якобы сразу списали деньги - около восьми тысяч рублей.