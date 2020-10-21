В минсоцполитике утверждают, что стерилизация проводилась по медицинским показаниям Фото: Олег ГАЛИМОВ

Министр соцполитики Свердловской области прокомментировал ситуацию с «Уктусским пансионатом», постоялицы которого пожаловались на принудительную стерилизацию. Напомним, что в ходе проверки уже удалось установить, что на протяжении десяти лет с 2006 года по 2016 год 15 женщин, живущих в соцучреждении прошли стерилизацию по медицинским показаниям в Горбольнице №20. Начиная с 2017 года таких случаев не было.

- Министерство социальной политики категорически не приемлет давления на проживающих в социальных учреждениях. Все попытки оказать давление на клиентов в том числе пансионатов категорически пресекаются. В соцзащите любое принуждение не должно иметь места - это факт. Лично я стараюсь всеми своими действиями изживать любую возможность возникновения фактов принуждения к чему бы то ни было, - рассказал министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов.

Он отметил, что согласен с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой в том, что сейчас нужно развивать сопровождаемое проживание, работу кризисных центров для женщин с детьми. Кроме того планируется обсуждать этот вопрос с привлечение общественных организаций.

В «Уктусском пансионате» за последние 14 лет в пансионате проживали 2400 женщин, около 600 из которых – в детородном возрасте. Здесь с 2006 года сыграли 15 свадеб, столько же женщин стерилизовали. В минсоцполитике утверждают, что операции проводились по медицинским показаниям.

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