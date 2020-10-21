Фильм «Аванпост», снятый уральским режиссером, превратили в сериал: когда премьера?

Алексей Чадов. Фото6 кадр из фильма "Аванпост"

26 октября в 19:30 на телеканале ТВ-3 стартует показ сериала «Аванпост». Это расширенная версия одноименного фильма, который вышел на экраны в ноябре прошлого года. Режиссерское кресло занял Егор Баранов из Екатеринбурга. В его послужном списке работы в фильмах «Гоголь», «Елки последние», «Фарца».

По сюжету в ближайшем будущем на Земле произошел катаклизм, связь с большинством городов была потеряна. Военные провели разведку и выяснили, что люди погибли – и погибли, по всей видимости, от яда, который «выбросил» в кровь их же организм. Мир поделился на зону карантина и круг жизни. Но немногие выжившие еще не знают, что все, кто остался в зоне карантина, кого уже сложно назвать людьми, вскоре нападут на них.

Отличительной чертой этого сериала стали уникальные спецэффекты и сложная графика, работа над ними велась более года. В главных ролях снялись видные российские актеры: Пётр Фёдоров, Алексей Чадов, Юрий Борисов, Светлана Иванова и другие.