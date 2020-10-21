В Екатеринбурге будут судить бизнесмена, продавшего подпольный алкоголь на 10 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в подпольной продаже алкоголя и сигарет. Мужчина купил больше трех тысяч немаркированных пачек, на сумму больше 280 тысяч рублей.

- Кроме того, обвиняемый приобрел свыше 8,4 тысяч бутылок алкогольной продукции различных наименований, не маркированных акцизными марками, на общую сумму больше 10 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Деньги мужчина прятал в тайниках на территории города – до тех пор, пока его не поймали полицейские. Весь алкоголь и табак также забрали. На мужчину завели уголовное дело и направили в Орджоникидзевский суд для рассмотрения.