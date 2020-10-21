Санаторий в Нижнем Тагиле снова перепрофилируют под обсерватор

С 26 октября, в случае необходимости, «Сосновый бор» отдадут под пациентов с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санаторий «Сосновый бор» в Нижнем Тагиле вновь отдадут пациентам с коронавирусом. Соответствующее постановление за подписью главы города Владислава Пинаева опубликовано на портале городской администрации. Свою основную деятельность учреждение заканчивает 23 октября.

- В случае принятия решения об открытии мест временного пребывания пациентов в МБУ «Сосновый бор» обеспечить готовность учреждения к приему пациентов с 26 октября 2020 года, - сообщается в постановлении.

Всем сотрудникам, услуги которых будут не нужны на время работы обсерватора, будет стабильно выплачиваться зарплата из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.