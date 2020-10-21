Топ-10 городов Свердловской области по количеству заражений COVID-19

Каждый день в регионе тестируют на коронавирус около 19 тысяч уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Роспотребнадзора по Свердловской области, в регионе на 21 октября 2020 года подтверждено 33 425случаев заражения COVID-19. Помимо этого, была представлена отдельная статистика по городам. Неоспоримым лидером по числу заразившихся является столица области, Екатеринбург. Из остальных городов региона только Нижний Тагил имеет более двух тысяч подтвержденных случаев заболевания.

1. Екатеринбург – 19 789 человек

2. Нижний Тагил – 2139 человек

3. Первоуральск – 812 человек

4. Верхняя Пышма – 790 человек

5. Ревда – 688 человек

6. Каменск-Уральский – 567 человек

7. Березовский – 528 человек

8. Серов – 456 человек

9. Асбест – 390 человек

10. Реж – 366 человек

* данные рейтинга на 20 октября.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В других населенных пунктах количество зараженных не превышает 100 человек. По статистике Роспотребнадзора, в среднем на 100 тысяч населения фиксируется 789 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что в регионе за последние сутки зафиксировано 255 новых случаев заражения COVID-19. Также подтверждено 10 смертей. Общее количество умерших из-за коронавируса составляет 718 человек. Что касается выздоровевших, за сутки выписано 339 пациентов, всего вылечившихся 25 528 человек.