Сколько территорий в Свердловской области благоустроили в 2020 году: отвечает министр

Николай Смирнов рассказал, как выполняется годовой план по благоустройству Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году в Свердловской области планировалось благоустроить 102 общественных и дворовых территории. Сейчас работы почти на 100 объектах уже завершены - они сданы и приняты комиссиями с участием жителей и общественных организаций. Благоустройство на оставшихся территориях будет завершено в ближайшие 2-3 недели.

- В 14 муниципалитетах либо ведутся, либо завершаются те работы, которые запланированы на 2021 год. Это в тех случаях, когда подрядчик выиграл двухлетний контракт и перевыполняет норму, - рассказал в эфире ОТВ министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. – Это говорит о том, что подрядчики, которых выбирают по конкурсу, научились качественно и эффективно работать.

На особом контроле остается двор по улице 22 партсъезда в Екатеринбурге и территория в городе Лесной. Министр отметил, что чем более жители многоквартирного дома готовы вложить в софинансирование работ, тем более шанс победить в конкурсе на выделение субсидий.

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