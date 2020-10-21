На Урале номер газеты вышел с пустой полосой

Фото: предоставлено Сергеем Стуковым

Выпуск уральской газеты «Березовский рабочий» от 21 октября вышел в печать с пустой полосой. Изначально на ней должен был находиться текст журналистки издания Ольги Секисовой, в котором она разбиралась в сути конфликта между обществом инвалидов и администрацией Березовского ГО. Но в последний момент текст сняли с печати, а вместо него пресс-служба администрации города выслала свой вариант.

- К нам приезжал депутат Госдумы Дмитрий Ионин, который пригласил журналистов в общество инвалидов, созвал пресс-конференцию. Инвалиды рассказали на ней о своих бедах. Наш журналист об этом написала, упомянув в двух последних абзацах имя депутата Госдумы. А все остальное было про общество инвалидов, про их отношения с администрацией, - рассказал «Комсомолке» главный редактор «Березовского рабочего» Сергей Стуков.

Администрации Березовского не понравилось упоминание Дмитрия Ионина.

Полоса с комментарием администрации Березовского. Фото: предоставлено Сергеем Стуковым

- Изначально мы с пресс-секретарем мэрии договаривались, что она пришлет нам комментарий главы города. Она действительно прислала большой комментарий, на целую полосу. И у нас одна полоса была Ольги Секисовой, а вторая – главы города, - объяснил Стуков. – Но, в итоге, остался только последний. Мы тем же вечером поговорили с главой города, обсудили ситуацию. Он считает, что я слишком эмоциональный человек. Я с этим согласен. Но меня же просили настоятельно, несколько раз, не ставить текст. Ну, я и не поставил.

По словам Сергея Стукова, комментарий администрации Березовского ГО остался на развороте «Березовского рабочего», но полностью переписанный.