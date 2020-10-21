В ресторане Екатеринбурга нашли кишечную палочку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга пожаловался в Роспотребнадзор после того, как купил еду в одном из ресторанов города. После этого он отравился. Тогда санврачи начали проверку, в результате которой были обнаружены грубые нарушения. В нескольких видов роллов были превышены показатели кишечной палочки.

- В ходе осмотра было выявлено несоблюдение температурного режима при производстве пищевой продукции, а именно температура воздуха в холодном цехе, где происходит процесс производства роллов, составляет +26°C, – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

На владельца ресторана составили административный протокол, который затем передали в суд. В итоге, юрлицо было оштрафовано на 30 тысяч рублей.