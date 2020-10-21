Прокуратура проверяет, откуда взялась незаконная свалка около Кольцово

Фото: пресс-служба региональной прокуратуры

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура решила проверить незаконную свалку, которую обнаружили недалеко от аэропорта Кольцово.

- К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Государственного казенного учреждения Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Специалисты выяснят, какие именно отходы оказались на свалке, и также то, несколько большой ущерб был причинен окружающей среде.