Екатеринбуржец поссорился с товарищем и украл у него телефон

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, грабителя быстро нашли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 20 октября, в полицию Екатеринбурга обратился 39-летний житель Камышлова, который рассказал, что его ограбили. Неизвестные похитили у него сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

- В день происшествия потерпевший распивал в одной из квартир на улице Хвойной спиртные напитки с малознакомым приятелем. После этого между мужчинами произошел конфликт, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – В результате незнакомец несколько раз ударил заявителя и забрал мобильный телефон.

На место выехала следственно-оперативная группа, спустя некоторое время грабителя поймали. Им оказался 37-летний ранее судимый за кражу местный житель. Мужчина признался в том, что натворил.

На него завели уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до семи лет тюрьмы. До решения суда он будет находиться под стражей, а украденный телефон забрали и приобщили к материалам уголовного дела.