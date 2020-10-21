Из Екатеринбурга запускаются дополнительные рейсы в Нижневартовск, Самару и Казань Фото: Алексей БУЛАТОВ

В международном аэропорту Кольцово увеличивается число рейсов в Нижневартовск, Самару и Казань. Летать будет авиакомпания «РусЛайн» на самолете Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров.

Рейсы в Казань запланированы с 25 октября – шесть дней в неделю, кроме субботы. Из Екатеринбурга вылет назначен на 21:00. В пути придется провести полтора часа.

В Нижневартовск количество рейсов вырастет до пяти. С 25 октября полеты запланированы по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время вылета из Кольцово зависит от дня недели. Время в пути составит чуть меньше часа.

В Самару авиакомпания будет летать шесть дней в неделю, кроме субботы, начиная с 26 октября. Вылет по средам и воскресеньям назначен на 17:55, в остальные дни – в 16:30.