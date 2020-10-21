Получил полтора миллиона: режиссер из Екатеринбурга победил на уличном кинофестивале

Кадр из фильма. Фото: Red Pepper Film

В Москве накануне состоялось торжественное закрытие сезона Фестиваля уличного кино – одного из крупнейших кинофестивалей в стране, на котором показывают короткометражные работы начинающих режиссеров. Его «фишка» в том, что зрители самостоятельно выбирают победителя, которому впоследствии вручается грант на полтора миллиона рублей – на создание полнометражного фильма.

В этом году победителем стала картина екатеринбуржского режиссера из команды Red Pepper Film Ивана Соснина «Большая восьмерка». Фильм рассказывает про простого парня Ивана, который решает спасти бездомных собак.

- Эта история покорила зрителей по всей стране. Молодой режиссер получил грант в 1 500 000 рублей на запуск производства будущего полнометражного фильма, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе фестиваля.

«Комсомолка» уже писала про «Большую восьмерку». Интересно, что все собаки, которые снялись в коротком метре – профессионально обученные. На их счету уже порядка 400 фильмов.

Кстати, накануне Иван Соснин выпустил клип на новую песню группы ДДТ, посвященную Елизавете Глинке – «Доктор Лиза». Он приурочен к выходу одноименного художественного фильма, в котором снялись Чулпан Хаматова и Константин Хабенский.