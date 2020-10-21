Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Получил полтора миллиона: режиссер из Екатеринбурга победил на уличном кинофестивале

Его история про парня, который решил спасти собак от отстрела, покорила зрителей по всей стране
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
КомментироватьОставить комментарий
Кадр из фильма. Фото: Red Pepper Film

Кадр из фильма. Фото: Red Pepper Film

В Москве накануне состоялось торжественное закрытие сезона Фестиваля уличного кино – одного из крупнейших кинофестивалей в стране, на котором показывают короткометражные работы начинающих режиссеров. Его «фишка» в том, что зрители самостоятельно выбирают победителя, которому впоследствии вручается грант на полтора миллиона рублей – на создание полнометражного фильма.

В этом году победителем стала картина екатеринбуржского режиссера из команды Red Pepper Film Ивана Соснина «Большая восьмерка». Фильм рассказывает про простого парня Ивана, который решает спасти бездомных собак.

- Эта история покорила зрителей по всей стране. Молодой режиссер получил грант в 1 500 000 рублей на запуск производства будущего полнометражного фильма, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе фестиваля.

«Комсомолка» уже писала про «Большую восьмерку». Интересно, что все собаки, которые снялись в коротком метре – профессионально обученные. На их счету уже порядка 400 фильмов.

Кстати, накануне Иван Соснин выпустил клип на новую песню группы ДДТ, посвященную Елизавете Глинке – «Доктор Лиза». Он приурочен к выходу одноименного художественного фильма, в котором снялись Чулпан Хаматова и Константин Хабенский.