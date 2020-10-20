Обаятельная незнакомка представилась Анжелой. Девушка "работала" в доме по адресу Бажова,43 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге 33-летний мужчина стал жертвой жрицы любви. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, 19-го октября в отдел полиции номер 11 обратился мужчина, который рассказал, что стал жертвой «массажистки» по имени Анжела. В столице Урала Иван находился в командировке. Он решил провести досуг в компании прекрасной незнакомки и нашел в Интернете соответствующий сайт.

Иван позвонил по указанному телефону. Вежливая девушка пригласила его к себе на квартиру по адресу Бажова,43. Открывшая дверь незнакомка представилась Анжелой. За услуги по «массажу» мужчина перевел девушке 10 тысяч рублей через онлайн-банк.

- Сеанс длился два часа. Во время него мужчина пил с девушкой алкоголь. В какой-то момент он отключился. Скорее всего, его чем-то опоили, так как без сознания он пробыл больше 10 часов, - рассказал силовик.

После того, как мужчина проснулся, то увидел, что в квартире он находится один. Зайдя в интернет-банк, Иван обнаружил, что с его карты кто-то списал 100 тысяч рублей.

Когда мужчина пришел в полицию, то не смог назвать номер квартиры, в которой был. Сейчас полиция проводит проверку и пытается найти, на кого зарегистрирован номер телефона, по которому Иван звонил, когда захотел женской ласки.