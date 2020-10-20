Спортивный форум, на который должен был приехать Владимир Путин, перенесли из Екатеринбурга в Казань

О переносе спортивного форума в Казань заявил Леонид Рапопорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Форум «Россия - спортивная держава», который был отмене в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса, перенесли в Казань. Мероприятие запланировали на осень 2021 года.

- «Россия - спортивная держава» пройдет в Казани осенью следующего года, мы будем готовиться более тщательно к саммиту «Спорт-Аккорд», - рассказал ТАСС министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В Екатеринбурге форум должен был пройти в начале октября. На него ждали президента России Владимира Путина. Глава государства должен был провести в столице Урала заседание президентского Совета по спорту.

Отметим, что саммит «СпортАккорд» запланирован на май 2021 года. Кстати, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже пригласил президента Владимира Путина на это мероприятие.