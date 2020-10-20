Попалась на краже кроссовок: несовершеннолетняя девочка, пропавшая в столице Урала, нашлась в Санкт-Петербурге

О девочках, укравших кроссовки, в полицию сообщил охранник ТЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Санкт-Петербурге поймали на краже кроссовок 15-летнюю школьницу, которая была объявлена в розыск в Екатеринбурге. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах. Девочка самовольно ушла из дома 14 октября и была объявлена в розыск.

Вчера, 19 октября, после 18 вечера школьницу и ее подругу - одногодку, тоже екатеринбурженку, задержали сотрудники полиции за кражу обуви стоимостью 2 300 рублей в торговом центре «Европолис». О девочках, укравших кроссовки, в полицию сообщил сотрудник охраны магазина.