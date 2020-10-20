В Екатеринбурге поймали таксиста, который украл у пассажирки деньги

Мужчина снял с банковской карты своей пассажирки 12 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Екатеринбурга обратилась 30-летняя местная жительница, которая рассказала о том, что с ее банковской карты списали 12 тысяч рублей. Женщина сообщила, что накануне ехала на такси и забыла в салоне кошелек. Тем же вечером ей на телефон стали приходить смс-оповещения о снятии денег.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Мужчина полностью признал вину и сообщил, что, обнаружив кошелек, вытащил из него карту и купил пару вещей.

Полицейские завели на таксиста уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до шести лет колонии. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.