В Екатеринбурге умер певец Валерий Топорков

Фото: страница Валерия Топоркова во "Вконтакте"

В Екатеринбурге скончался солист Театра эстрады Валерий Топорков. Ему было 72 года. Об этом рассказала коллега певца и руководитель фолк-группы «Солнцеворот» Анастасия Ведерникова.

- Умер Валерий Топорков, - написала она на своей странице в Facebook.

Артист родился в 1948 году в Богдановичском районе, а музыкой увлекся уже будучи в армии. Валерий Топорков закончил Свердловское музыкальное училище имени Чайковского, после чего стал солистом Свердловской филармонии. Его работа в Театре эстрады началась с 199 года.

У него осталась жена и двое детей.