От коронавируса умерли еще девять уральцев

В области уже 708 смертей от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще девять смертей от коронавируса. Всего их с начала пандемии уже 708. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 258 новых случаев заражения, и больше всего – в Екатеринбурге (+156).

Общее число подтвержденных в регионе случаев – 33 170.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 206 госпитализированных оценивается как тяжелое, 165 из них находятся в реанимации, в том числе 99 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 599. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии уральские медики вылечили 25 189 человек. Только за сутки из больниц выписали 373 человека.

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