Безнал может стать пережитком доковидного прошлого Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2020 года в федеральное законодательство ввели изменения, согласно которым теперь в России можно вводить цифровой рубль. По словам заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, такой рубль будет сочетать все три функции денег: средство платежа, единица счета и средство сбережения.

Операции с цифровым рублем будут иметь более низкий уровень риска, более высокий уровень защиты и безопасности, чем операции с наличными и безналичными деньгами.

Чем отличается цифровой рубль от безнала?

- Принципиальное отличие в том, что цифровой рубль государству проще отследить. Каждый такой рубль будет иметь уникальный показатель, благодаря которому государство будет знать откуда от к вам попал и на что вы его потратите, - рассказывает в эфире телеканала ОТВ финансовый аналитик Константин Селянин.

Когда цифровой рубль введут в России?

У налички все меньше шансов сохранить свои позиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Думаю, что с ним мы столкнемся уже в январе, так как соответствующие изменения в законодательство приняты еще в июле 2020 года.

Чем цифровой рубль лучше обычного безнала?

- Пока непонятно, какие преимущества цифровой рубль даст обычному потребителю, так как нынешний безналичный расчет тоже вполне безопасен.