Безнал может стать пережитком доковидного прошлого
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Летом 2020 года в федеральное законодательство ввели изменения, согласно которым теперь в России можно вводить цифровой рубль. По словам заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, такой рубль будет сочетать все три функции денег: средство платежа, единица счета и средство сбережения.
Операции с цифровым рублем будут иметь более низкий уровень риска, более высокий уровень защиты и безопасности, чем операции с наличными и безналичными деньгами.
Чем отличается цифровой рубль от безнала?
- Принципиальное отличие в том, что цифровой рубль государству проще отследить. Каждый такой рубль будет иметь уникальный показатель, благодаря которому государство будет знать откуда от к вам попал и на что вы его потратите, - рассказывает в эфире телеканала ОТВ финансовый аналитик Константин Селянин.
Когда цифровой рубль введут в России?
У налички все меньше шансов сохранить свои позиции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Думаю, что с ним мы столкнемся уже в январе, так как соответствующие изменения в законодательство приняты еще в июле 2020 года.
Чем цифровой рубль лучше обычного безнала?
- Пока непонятно, какие преимущества цифровой рубль даст обычному потребителю, так как нынешний безналичный расчет тоже вполне безопасен.