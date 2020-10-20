Нашли полкилограмма: на Урале будут судить наркосбытчиков

На Урале будут судить наркосбытчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле под суд отправили двух местных жителей, которых обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. В январе этого года один из них купил героин, общей массой не меньше 22,5 граммов, после чего предложил своему знакомому «подзаработать» - сбывать приобретенные наркотики.

- При этом он пояснил, что роль его знакомого будет заключаться в подыскании лиц, которые совместно с ними будут заниматься незаконным сбытом, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – На что последний согласился и в свою очередь привлек «в дело» другого своего знакомого.

Товарищей задержали сотрудники УНК ГУ МВД России по Свердловской области в Нижнем Тагиле. При них нашли почти полкилограмма наркотиков.

Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд Свердловской области. До решения суда мужчины будут находиться под стражей.