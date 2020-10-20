Уральские предприятия Группы НЛМК поддерживают жителей и организации Свердловской области в борьбе с COVID-19

Вручение машины Фото: Группа НЛМК

Глава дивизиона «Электротехническая сталь» Группы НЛМК Валерий Шевелев передал Ассоциации социально ориентированных некоммерческих организаций автомобиль Ford Transit и более трех тысяч продуктовых наборов для жителей Свердловской области, наиболее пострадавших от COVID-19. В период пандемии в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией Ассоциация является региональным оператором программ поддержки населения, в том числе общероссийской акции #МыВместе.

Грузопассажирский фургон поможет волонтерам и социальным работникам оперативно доставлять адресную помощь жителям удаленных и труднодоступных районов. Помимо автомобиля и продуктов Ассоциация получила средства на топливные расходы, зарплату водителю, оплату командировок и закупку зимней резины. Общий объем переданной помощи составил 5,6 млн рублей.

Акция организована на средства спецсчета «Стоп коронавирус», открытого в начале апреля по инициативе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). На приобретение медицинской техники и оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, реализацию ряда социально-значимых проектов уже направлены более 104 млн рублей пожертвований благотворителей.

Продукты Фото: Группа НЛМК

«Группа НЛМК вместе с другими крупными предприятиями поддержала инициативу СОСПП по оказанию помощи тем, кто находится на первой линии борьбы с коронавирусом и перечислила на спецсчет «Стоп коронавирус» 10 млн рублей. Совместная работа бизнес-сообщества и руководства Свердловской области позволила на первом пике пандемии поддержать работоспособность системы здравоохранения и оказать поддержку жителям области из групп риска. НЛМК продолжает вносить свой вклад в борьбу с COVID-19 в регионе. Только вместе мы можем справиться с новыми вызовами», — отметил член Президиума СОСПП, глава дивизиона «Электротехническая сталь» Группы НЛМК Валерий Шевелев.

Уральские предприятия Группы НЛМК ВИЗ-Сталь, НЛМК-Урал, НЛМК-Метиз и другие с первых дней пандемии реализуют социально значимые общественные инициативы, которые помогают Свердловской области справиться с эпидемией. Они оказывают адресную поддержку жителям и медицинским организациям региона через социального партнера Группы благотворительный фонд «Милосердие».

Компании закупили и доставили пенсионерам более 4000 продуктовых наборов, организовали горячее питание для врачей Ревдинской городской больницы, закупку комплектов спецодежды для службы скорой медицинской помощи города, приобрели автомобили для больниц Свердловской области и т.д. Общий объем затрат на эти цели превысил 28 млн рублей.