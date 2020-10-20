На Урале провели уникальную операцию на сонной артерии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимской больнице медики провели уникальную операцию – стентирование внутренней сонной артерии. Первым пациентом у хирургов стал Иван Фадеев – он рассказал, что на работе ему стало плохо. Вызвали скорую, его госпитализировали, а после лечения в областной клинике взяли под наблюдение по месту жительства.

- Стентирование – малотравматичный способ вмешательства, он восстанавливает проходимость артериального русла и предотвращает развитие ишемического инсульта, - рассказал главврач Красноуфимской районной больницы Дмитрий Новоселов. – Это самый передовой метод лечения стенозов сонных и подключичных артерий.

Зачастую пациенты, которым проделывали подобные операции, выписываются уже на четвертые сутки. Еще две недели они находятся дома до полного восстановления. И в течение следующего года находятся под наблюдением медиков.