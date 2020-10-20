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Наталья Поклонская прокомментировала отлучение отца Сергия от церкви

Окончательное решение по этому вопросу принял патриарх Кирилл
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Отец Сергий несколько лет был духовником Натальи Поклонской

Отец Сергий несколько лет был духовником Натальи Поклонской

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала окончательное отлучение уральского схимонаха Сергия Романова от Русской Православной церкви. Точку в этом вопросе 19 октября 2020 года поставил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

В эфире радио «Говорит Москва» Покловская заявила, что не станет заступаться за своего бывшего духовного отца, и подробно высказываться по этой ситуации.

- Сами пусть разбираются, - кратко прокомментировала ситуацию с отцом Сергием Наталья Поклонская.

Отец Сергий весной сделал несколько резких заявлений, чем вызвал критику официальных лиц РПЦ

Отец Сергий весной сделал несколько резких заявлений, чем вызвал критику официальных лиц РПЦ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение об отлучении от церкви схимонаха и бывшего руководителя Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом Сергия Романова летом принял церковный суд Екатеринбургской епархии.

Это решение митрополии по церковным канонам должен был утвердить патриарх, что он и сделал 19 октября. Отца Сергия Романова признали виновным в нарушении церковной присяги, а также нескольких монашеских обетов, а также правил Вселенских Соборов.

Отметим, что сам Николай Романов (так зовут бывшего схимонаха в миру) до сих пор пребывает на территории Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» вместе со своими сторонниками.

В октябре Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту истязания детей в монастыре.

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