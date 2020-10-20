Отец Сергий несколько лет был духовником Натальи Поклонской Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала окончательное отлучение уральского схимонаха Сергия Романова от Русской Православной церкви. Точку в этом вопросе 19 октября 2020 года поставил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

В эфире радио «Говорит Москва» Покловская заявила, что не станет заступаться за своего бывшего духовного отца, и подробно высказываться по этой ситуации.

- Сами пусть разбираются, - кратко прокомментировала ситуацию с отцом Сергием Наталья Поклонская.

Отец Сергий весной сделал несколько резких заявлений, чем вызвал критику официальных лиц РПЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение об отлучении от церкви схимонаха и бывшего руководителя Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом Сергия Романова летом принял церковный суд Екатеринбургской епархии.

Это решение митрополии по церковным канонам должен был утвердить патриарх, что он и сделал 19 октября. Отца Сергия Романова признали виновным в нарушении церковной присяги, а также нескольких монашеских обетов, а также правил Вселенских Соборов.

Отметим, что сам Николай Романов (так зовут бывшего схимонаха в миру) до сих пор пребывает на территории Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» вместе со своими сторонниками.

В октябре Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту истязания детей в монастыре.

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