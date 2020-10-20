Тело погибшего летчика из Якутска нашли за гаражами в центре Екатеринбурга

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге завершились поиски 28-летнего Руслана Валеева – летчика из Якутска, который прибыл в столицу Урала, чтобы пройти повышение квалификации. 13 октября он пропал. Спустя неделю, ранним утром 20 октября, его тело обнаружили за гаражами в самом центре Екатеринбурга.

Сейчас на месте работают следователи и полицейские, а также служебно-розыскная собака по кличке «Линч». Оперативной группой руководит начальник отдела полиции № 7 Андрей Киселев.

- Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Тело умершего мужчины будет направлено для проведения судебной экспертизы в целях установления давности и точной причины смерти.

По словам полковника Валерия Горелых, летчика обнаружил охранник ЖК, расположенного напротив. Полиция пригласила на место родных Руслана Валеева, они его опознали.