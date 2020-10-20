Юлия Михалкова раскрыла свой секрет раскрепощения

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После того как Юлия Михалкова издала свою автобиографию «Не говори мужчинам нет», актриса стала настоящим гуру в психологии. Сейчас бывшая участница шоу «Уральские пельмени» активно раздает советы фанатам на своей странице в Instagram. Накануне Михалкова раскрыла свой секрет раскрепощения. По ее словам, чтобы перестать стесняться, необходимо следовать нескольким правилам.

- Мы стесняемся из-за неуверенности в себе, из-за страха, что собеседник посмотрит в ответ с насмешкой или осуждением. А там хоть под землю проваливайся! Есть способ, как этот страх победить. Раз в день говорите с незнакомцем: в магазине, транспорте или в парке. Например, спросите: «который час». И вы обнаружите, что люди отвечают спокойно и доброжелательно, - пишет Юлия.

Юмористка отметила, что этот способ помогает раскрепоститься и обрести уверенность, а также найти новых знакомых. Михалкова даже проверила его на себе.