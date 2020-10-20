В Свердловской области вырос спрос на геолокационные сервисы

Услугу «Контроль кадров» активно внедряют предприятия доставки еды и товаров, транспортные компании, курьерские службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнес Свердловской области в этом году переходит на онлайн-мониторинг. Чтобы оптимизировать маршрут водителей компании, повысить эффективность работы экспедиторов и курьеров, или ускорить выезд ремонтных бригад – работодатели используют web-интерфейсы и онлайн-карты. Посмотреть местоположение ближайшего сотрудника до адресата заявки и оперативно отправить его на вызов свердловским предприятиям помогает сервис «Контроль кадров».

Среди субъектов Урала Свердловская область занимает первое место по востребованности такого решения. Спрос на геолокационные сервисы здесь в 3 раза выше, чем в Тюменской области, и в 5 раз больше, чем в Пермском крае. Услугу «Контроль кадров» активно внедряют предприятия доставки еды и товаров, транспортные компании, курьерские службы Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска.

«Интерес к услуге закономерен: в текущих условиях бизнесу важна эффективность и быстрота взаимодействия с клиентом, поэтому предприятия Свердловской области активно применяют технологии онлайн-мониторинга. Спрос на наше телеком-решение в этом году вырос почти в 3,5 раза», - рассказал руководитель по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Свердловской области Владимир Мышенко.

Знать, где находятся сотрудники и смотреть на онлайн-карте не отклонились ли они от заданного маршрута, также предпочитают на крупных предприятиях региона, где есть свои подразделения логистики, водители, мерчандайзеры. Решение помогает снизить затраты при эксплуатации транспорта. В этом году сервис стал также актуален для сотрудников с разъездным характером работы в сфере торговли, строительства, среди энергосбытовых компаний.