Банковские мошенники украли у уральца 200 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Североуральска обратился 44-летний местный житель, который рассказал, что с его карты украли 200 тысяч рублей. Мужчине позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что с его карты мошенники пытаются снять деньги.

- Телефонный мошенник говорил быстро и торопил пострадавшего, что нужно срочно бежать к банкомату, обналичить денежные средства и перевести деньги на «безопасный» счет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – При этом ему сказали оставаться на связи и не бросать трубку.

В итоге, мужчина сделал так, как ему сказали: отправился к банкомату, снял с карты 200 тысяч и перевел деньги на указанный мошенниками счет. Он был уверен, что таким образом спасает свои деньги.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество».