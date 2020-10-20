В Нижнем Тагиле появятся 17 новых автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Нижнего Тагила планирует закупить 17 новых автобусов на метане. Их общая стоимость – 107,4 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Поставка ожидается вплоть до 20 декабря этого года.

Согласно документации, автобусы должны быть новенькими – выпущенными не раньше этого года. Их минимальная вместимость – 38 пассажиров, в салоне должно быть оборудовано место для инвалидной коляски. Расплачиваться можно будет как наличными, так и бесконтактным способом через банковскую карту.

Напомним, что в Екатеринбурге до 1 ноября должны появиться 57 новых автобусов «НефАЗ», а в следующем году – еще 58.

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