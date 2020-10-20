Свердловский минздрав определился, куда будут госпитализировать детей с COVID-19

В Екатеринбурге выделили четыре больницы, куда будут госпитализировать детей с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава свердловского минздрава Андрей Карлов подписал постановление, в котором прописаны больницы, куда будут госпитализировать детей с COVID-19. Всего для этих целей будут выделены четыре медучреждения: ОДКБ, ДГКБ №9, ДГКБ №11 и инфекционный корпус ГКБ №40.

Больницы были распределены по заболеваниям и травмам. Так, например, детей, определенных на «детскую хирургию», «челюстно-лицевую хирургию», «травматологию и ортопедию» и «оториноларингологию» будут отвозить в ДГКБ №9, а если у таких маленьких пациентов будет подтвержденный коронавирус – то в ОДКБ и ДГКБ №4.

Детей с острой инфекционной патологией и с предварительным диагнозом COVID-19 – в ДГКБ №9, с подтвержденным – в ГКБ №40.

А маленьких пациентов с предварительным коронавирусом по профилю «кардиология», «нефрология», «эндокринология», «токсикология» и «неврология» - в ОДКБ, ГДКБ №11, ГДКБ №9. С подтвержденным – в ОДКБ и ДГКБ №11.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области уже почти 33 тысячи зараженных коронавирусом. Многие медучреждения вновь начали перепрофилировать под ковидные госпитали из-за роста числа заболевших.