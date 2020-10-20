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Под Екатеринбургом увеличат размер мусорного полигона

Новую территорию для ТКО оборудуют рядом с полигоном «Северный»
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Для мусора из уральской столицы увеличат площади на полигоне

Для мусора из уральской столицы увеличат площади на полигоне

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле полигона «Северный» под Екатеринбургом увеличат размер действующей свалки. Такое решение приняли в администрации города Верхняя Пышма.

Чиновники увеличили на 25 га участок для захоронения твердых коммунальных отходов возле поселков Садовый и Крутой. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В администрации Верхней Пышмы заявили, что депутаты Гордумы утвердили план зонирования территории. Однако чиновники не располагают точными данными о проектных мощностях полигона.

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