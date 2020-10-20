В Екатеринбурге показали макет нового зала филармонии

Фото: Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области

В Екатеринбурге на строительном форуме 100+ TechnoBuild 2020 представили макет нового Концертного зала Свердловской филармонии. Они был изготовлен масштабом 1:250 в мастерской Zaha Hadid Architects в Лондоне.

- Модель, выполненная «в стиле графики», акцентирует внимание на архитектурных формах здания, выделяя его в пространстве контрастом белого и черного, - рассказали в Центре развития социально-культурных инициатив.

Фото: Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области

Для лучшего понимания макет установили в градостроительном окружении. Также все желающие могут посмотреть на новый зал изнутри – на модели видны большой, малый залы и общественные зоны.

Напомним, что выставка 100+ TechnoBuild 2020 проходит в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 20 по 22 октября.