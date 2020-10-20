СвЖД завершила основные работы по реконструкции сортировочной станции Войновка

Фото: предоставлено СвЖД

В Тюменском регионе СвЖД завершен второй, заключительный этап реконструкции станции Войновка (проводится с целью адаптации приемо-отправочных путей для обслуживания тяжеловесных и длинносоставных поездов). Проект реализуется в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» – «Строительство вторых путей, удлинение станционных путей, развитие железнодорожных узлов и сортировочных станций Урала и Западной Сибири».

В ходе реконструкции с мая 2019 года по октябрь 2020-го уложено 2 980 метров железнодорожного полотна для удлинения приемо-отправочных путей, обустроено 16 новых стрелочных переводов, выполнено переустройство контактной сети с установкой 89 новых опор. Количество путей, способных уместить тяжеловесные поезда составностью 100 вагонов, на Войновке увеличилось вдвое (теперь таких на станции – четыре). Это позволит единовременно обрабатывать больше составов.

13 октября 2020 года проведено переключение устройств электрической сигнализации, централизации и блокировки станции на новое оборудование (работы были завершены раньше запланированного времени).

Заключительные мероприятия по обновлению участка контактной сети и устройств связи, а также ремонт и обустройство территории поста ЭЦ-1 станции Войновка будут выполнены до конца текущего года.

Напомним, Войновка, расположенная на главном ходу Транссибирской магистрали, является одной из крупнейших сортировочных станций на сети. В этом году ей исполняется 60 лет (до этого на месте станции был железнодорожный разъезд).

Новые мощности обеспечат возможность беспрепятственного приема, формирования и отправления тяжеловесных поездов – «стовагонников». Это актуально как для обслуживания транзитных поездов, следующих по Транссибу, так и для переработки тяжеловесов 8 тысяч и 9 тысяч тонн собственного формирования СвЖД (перспективного грузопотока с севера УрФО, со стороны станции Коротчаево).

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Сортировочные станции предназначены для расформирования и формирования из отдельных вагонов различных категорий поездов, выполнения операций по пропуску транзитных поездов без переработки, технического обслуживания и коммерческого осмотра составов поездов и устранения выявленных неисправностей вагонов, смены локомотивов и локомотивных бригад. Такие станции играют ключевую роль в организации вагонопотоков и обычно входят в состав крупных железнодорожных узлов.