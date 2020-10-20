На Урале водителя без прав отправили на четыре года в тюрьму за убийство пассажира

Мужчина сел за руль пьяным и врезался в грузовик Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в нарушении ПДД, что повлекло смерть одного из его пассажиров и причинения тяжелых травм другого.

У мужчины не было прав, однако в конце ноября прошлого года он все равно сел за руль, предварительно выпив спиртное. Он выехал на Пермский тракт и, не справившись с управлением, врезался во впереди идущий грузовик.

- В результате один из пассажиров автомобиля, которым управлял мужчина, получил сильные травмы и в тот же день скончался в больнице. А второй пассажир остался жив, но также был сильно травмирован, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В итоге, суд назначил ему 4 года и 10 дней колонии общего режима, а также лишил прав на три года.