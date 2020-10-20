У уральца забрали электронную сигарету из-за долгов по штрафам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы арестовали у жителя Каменска-Уральского электронную сигарету IQOS из-за того, что тот не оплатил штрафы ГИБДД. Специалисты возбудили восемь исполнительных производств на сумму 11 800 рублей.

- В добровольный срок должник не оплатил назначенные ему штрафы, судебный пристав-исполнительно вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на его счетах в банках, а также постановление об ограничении права собственности на два автомобиля, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Однако это не помогло. Тогда судебный пристав решил арестовать электронную сигарету уральца. И это подействовало. Мужчина быстро погасил штрафы и исполнительский сбор, и только после этого ему вернули все арестованное имущество, включая IQOS.