Жители Екатеринбурга стали чаще заказывать карты Таро и бисер

Спрос на товары для хобби среди екатеринбуржцев за год вырос в пять раз Фото: Олег ЗОЛОТО

Аналитики AliExpress Россия заметили, что в сентябре среди жителей Екатеринбурга значительно вырос спрос на товары для хобби – за год в пять раз. Эксперты отметили, что всплеск такого интереса может быть связан с самоизоляцией из-за коронавируса и началом школьных каникул.

- В самые популярные подкатегории раздела в Екатеринбурге вошли DIY-игрушки – наборы из разряда «сделай сам», - рассказали в пресс-службе AliExpress Россия. – Кроме того, жители Свердловской области больше всего интересовались товарами для бисероплетения и игрушками-штампами.

Среди них, в частности, карты Таро, карты по мотивам манги «Наруто», а также эпоксидная смола для рисования.