Большинство жителей Екатеринбурга страдают бессонницей Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики агентства Zoom Market решили составить рейтинг городов России, в которых жители чаще всего жалуются на бессонницу. Лидерами оказались Москва, Пермь и Владивосток, а вот Екатеринбург занял следующее, четвертое, место.

Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: «Вы испытываете проблемы со сном?», «В чем они проявляются?» и «Как вы можете объяснить свою проблему со сном?». Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью. В общей сложности было опрошено 2640 респондентов.

- По результатам проведенного исследования проблемы со сном испытывают 23% жителей России, причем в Москве 41% страдает бессонницей, а в Махачкале только 7%, - рассказал коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Кроме того, 74% опрошенных испытывают сложности с засыпанием, 12% жалуются на нехватку сна, а еще 6% - на неглубокий и прерывистый сон. Причины на то у всех разные: 71% людей связывает это со стрессами и внутренними переживаниями, 17% - с шумом под окнами и буйными соседями. Еще 10% уверяют, что спать им мешает ненормированный график и сбитый режим сна, и лишь 2% ссылаются на проблемы со здоровьем.