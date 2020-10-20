Екатеринбург оказался в десятке самых гостеприимных городов России

Екатеринбург занял 10-е место Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru решил составить необычный рейтинг – какой из городов страны является, по мнению туристов, самым гостеприимным? И Екатеринбург оказался в десятке.

- Большинство туристов (19,46%) впечатлены гостеприимством местных жителей в Пятигорске. На втором месте – Сочи (13,57%), - рассказали в пресс-службе сервиса. – «Бронзу» в рейтинге поделили Казань и Анапа, набрав по 12,22% голосов.

Также в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Ялта, Феодосия, Калининград, Петрозаводск и Екатеринбург. Опрос проводился в форме онлайн, среди пользователей соцсетей.